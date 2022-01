Il calcio regionale riparte dopo l'emergenza: ecco le date

Le parole del Presidente Ezio Memmo

"La priorità della LND è portare a termine i campionati. – Sottolinea il presidente del Comitato Regionale Abruzzo, Concezio Memmo – Nonostante le nuove incertezze che si abbattono di nuovo sul calcio dilettantistico, le riunioni che abbiamo tenuto in settimana hanno evidenziato il buono ‘stato di salute’ delle nostre società, a cui va un grande encomio per la manifestata voglia di riiniziare il prima possibile e per l’ottimo lavoro sociale, che hanno fatto in questi mesi con i propri tesserati sull’importanza della vaccinazione e della prevenzione. Un’opera di convincimento anche verso i no vax che avevano in squadra. Le società svolgono un vero e proprio ruolo di ‘presidio’ della salute pubblica nelle città o nei quartieri e stanno dimostrando di fare quotidianamente un importante lavoro di prevenzione, come dimostra il basso numero di positivi tra i nostri e le nostre giovani tesserati”.