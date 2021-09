L'Under 15 del Pescara ko all'esordio contro la Turris: 1-2

Al Poggio i ragazzi di D'Ulisse non riescono a rimediare agli errori del primo tempo. Nel prossimo turno trasferta a Campobasso per il riscatto

All’Under 15 del Pescara non basta un ottimo secondo tempo per rimediare agli errori commessi nel primo e andare a punti al debutto stagionale. Sconfitta amara per ragazzi di mister D’Ulisse all’esordio casalingo nel campionato contro la Turris: è finita 1-2. Nel prossimo turno, i ragazzi di D'Ulisse avranno la trasferta molisana contro il Campobasso per rifarsi e cancellare la delusione del primo ko.

PESCARA: Barbacani, Bucco, La Barba (D’Antonio 1’ s.t.), Di Zio, Santuccione, Sow (Esposito 27’ s.t), D’Arcangelo (Cipollone 1’ s.t.), Fabi (Firmani 27’ s.t.), Trave, Vischia, Soccio (Marucci 20’ s.t.). A disp. Profeta, Esposito, D’Isidoro, Pierdomenico. All. D’Ulisse. TURRIS: Iuliano, Improta, Teratone (Gala 33’ s.t.), Ciaccio, Capuozzo, Longobardi, Di Biase (Formisano 27’ s.t.), Notaro, Guarracino (Di Caterino 10’ s.t.), Bianco (Uva 33’ s.t.), Chioccarelli (Palermo 10’ s.t.). A disp. Memoria, Uva, Giordano, Di Guida, Coppola. All. Pedalino.

Arbitro: De Santis di Avezzano.

Reti: Teratone 12’ p.t. (T), Bianco 31’ p.t. (T), Coppola 35’ s.t. (P).

C.D.