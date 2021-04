Un calciatore del Pescara positivo al Covid: "Ma per privacy non diciamo il nome"

Il tesserato, in accordo con le autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico biancazzurro

In una nota, la Delfino Pescara 1936 ha comunicato che, durante i costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra.

E poco fa, nella conferenza stampa dopo l'odierna gara con il Brescia, il ds Bocchetti ha spiegato che "per motivi di privacy non possiamo dire il nome del giocatore, ma potete capire da soli di chi si tratta se guardate chi non è presente oggi", facendo riferimento ai tesserati che non sono stati convocati da Grassadonia per la partita pareggiata oggi pomeriggio al Rigamonti.

Il positivo, in accordo con le autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico biancazzurro. La società annuncia che continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti: ciò consentirà, a tutti i soggetti negativi ai controlli, di svolgere la regolare attività.