Conto alla rovescia per Brescia-Pescara, prosegue il ritiro del Delfino in Lombardia

Continua il ritiro del Pescara in Lombardia alla vigilia del prossimo impegno di campionato in casa del Brescia. La partita, infatti, si giocherà domani (10 aprile) dalle ore 14 allo stadio Mario Rigamonti. Ieri mattina la squadra ha effettuato una seduta video, seguita nel pomeriggio da tattica con partitelle e palle inattive finalizzate alla partita.

Oggi doppia seduta di lavoro per il Delfino. In tarda mattinata ha parlato, come consuetudine, mister Gianluca Grassadonia, spronando i suoi e invitandoli a cercare ancora i tre punti dopo le positive prestazioni contro Monza e Pisa: