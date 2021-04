Brescia-Pescara 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Grassadonia, approdato da qualche mese sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Bisogna assolutamente vincere per restare aggrappati alla Serie B

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri agli ordini di Gianluca Grassadonia, approdato da qualche mese sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara fa visita al Brescia allo stadio Rigamonti per la 33ª giornata di campionato. Bisogna assolutamente vincere per cercare di rimanere aggrappati alla Serie B puntando ai play out. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Brescia-Pescara: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Rigamonti, la partita è appena iniziata. Tra i padroni di casa figura anche l'ex biancazzurro Birkir Bjarnason. 15' Il primo quarto d'ora passa senza particolari guizzi da parte di entrambe le squadre. Risultato ancora fermo sullo 0-0.

17' Vantaggio del Brescia: sull'importante assist di Bjarnason destro a giro dal limite di Jagiello che termina nell'angolino basso, insaccandosi alla sinistra di Fiorillo.

33' Tiro in porta di Scognamiglio che colpisce il legno. 36' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Papetti (ammonito) su Ceter.

39' problemi alla caviglia per Damir Ceter, colpito duro durante uno scontro di gioco. Il biancazzurro sarà sostituito da Giannetti. 45' Il primo tempo si conclude sull'1-0 in favore dei padroni di casa.

Comincia la ripresa.

Brescia-Pescara: il tabellino

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Chancellor, Papetti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello; Donnarumma, Ayè. A disp.: Kotnik, Mangraviti, Martella, Mangraviti, Mateju, Semprini, Ragusa, Fridjonsson, Ndoj, Spalek. All. Clotet

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo; Dessena, Busellato, Maistro; Ceter, Odgaard, Capone. A disp.: Alastra, Nzita, Guth, Volta, Valdifiori, Omeonga, Ceter, Riccardi, Vokic, Giannetti. All. Grassadonia

Arbitro: Manuel Volpi di Arezzo

Reti: Jagiello 17' pt