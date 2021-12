Bilanci nulli, il Pescara replica alle sentenze del Tribunale dell'Aquila

Il Pescara ha risposto alle sentenze del Tribunale dell'Aquila, che hanno dischiarato nulli i bilanci del club del 2015 e del 2017, con un comunicato ufficiale: "Con riguardo alle sentenze del Tribunale di L’Aquila - recita la nota pubblicata dal club sul proprio sito web - , relative ai bilanci 2015 e 2017, la Delfino Pescara 1936 Spa comunica che le stesse saranno oggetto di appello. Riservando alla detta sede i molteplici profili di gravame, giova limitarsi ad osservare sinteticamente quanto segue: 1. Si ritiene che le stesse si pongano in contrasto con quanto sancito dal Tribunale e dalla Corte di Appello di L’Aquila, rispetto alla denunzia ex art. 2409 c.c. che ha già accolto le difese della società, rigettando in pieno il ricorso del socio Cimmav; 2. le previsioni degli amministratori si sono puntualmente avverate, sicché il tempo ha dato ragione ai medesimi; 3. in ogni caso, se si legge la sentenza relativa al bilancio 2017 – in particolare da pag. 10 e ss – si apprende come la stessa affermi, espressamente, che le poste di bilancio sono correttamente e legittimamente iscritte , ponendo, unicamente, un problema (non condivisibile) di descrizione, di una unica posta contabile, che, tuttavia, la sentenza stessa, ha riconosciuto, legittimamente iscritta".