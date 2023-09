All'Adriatico di Pescara la prima, storica partita interna del Pineto in Serie C: info biglietti

Per Pineto - Virtus Entella la vendita dei biglietti è già iniziata. Per l’occasione sarà aperta ai locali il settore Tribuna Superiore centrale e laterale, mentre per i supporter liguri sarà riservato il Settore Ospiti (749 posti). Il circuito su cui poter acquistare il biglietto è postoriservato.it. A Pineto è possibile acquistare i tagliandi d’accesso nella sede sociale c/o lo Stadio Pavone-Mariani o all’Edicola Caduceo Luciano di Via Cesare De Titta 49 – Pineto / 085.9490199 (aperto dal lunedì al sabato). Acquisto online su www.postoriservato.it in tutte le rivendite Posto Riservato d’Italia https://www. postoriservato.it/punti- vendita

Per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento riceveranno il tagliando via mail