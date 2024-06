"Biancazzurri per sempre", giornata in ricordo di chi ha portato in giro per l'Italia l'amore per il Pescara e non c'è più

L'appuntamento è per sabato 15 giugno ed è davvero imperdibile per tutti coloro che hanno il Delfino nel cuore. Stiamo parlando del Torneo Memorial "Biancazzurri per sempre", che si terrà a Silvi Marini presso il Lido Venere di via Garibaldi 218 a partire dalle ore 16 e al quale parteciperanno tutti i gruppi della tifoseria pescarese in una competizione di calcetto in spiaggia, più comunemente noto in Abruzzo come "sabbione": si tratta del principale evento di una giornata dedicata al ricordo di chi ha girato l'Italia con il Pescara nel cuore e che ora non c'è più ma che di certo continuerà a tifare i colori sociali anche da lassù. La giornata sarà accompagnata da musica by dj, arrosticini e birra. Durante la serata sarà inoltre possibile seguire la prima partita della Nazionale Italiana di Calcio agli Europei 2024, dove difenderà il titolo vinto in Inghilterra 3 anni fa: quella contro l'Albania