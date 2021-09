Bene solo la Turris Val Pescara, per Fater ed Elicese un pareggio a suon di gol

I due derby pescaresi del primo turno di Coppa Italia di Promozione hanno esiti ben diversi. Quello dell'antistadio di Pescara vede la Turris dominare sul Pianella anche con un uomo in meno: 3 a 1 e qualificazione quasi ipotecata per i ragazzi di Del Zotti. La Fater invece impatta 2 a 2 contro l'Elicese e il discorso resta apertissimo in vista del ritorno, in programma nel prossimo fine settimane. Cade lo Scafapassocordone: 1 - 0 per il Valle Peligna, ma solo grazie ad un rigore. La squadra di De Melis si gioca tutto in trasferta.

I risultati:

Alba Montaurei – Miano 2-3;

Atessa – San Salvo 1-0;

Casolana – Val di Sangro rinviata;

Hatria 1957 – Casoli 0-1;

Fater Angelini – Elicese 2-2;

Fucense Trasacco – Tagliacozzo 2-0;

Francavilla – San Giovanni Teatino 1-1;

Miglianico – Ortona 0-2;

Morro D’Oro – Santegidiese 0-2;

Mutignano – Fontanelle 3-1;

Nerostellati – Ovidiana Sulmona 0-6;

New Club Villa Mattoni – Montorio 88 3-2;

Piano della Lente – Rosetana 1-1;

San Gregorio – Amiternina 2-3;

Silvi – Mosciano 6-0;

Tollese – Bucchianico 2-0;

Tornimparte 2002 – Pizzoli 0-3;

Turris Calcio Val Pescara – Pianella 3-1;

Union Fossacesia – Athletic Lanciano 5-2;

Valle Peligna – Scafapassocordone 1-0.

Triangolare: Pucetta – Celano 2-0, riposava Paterno.