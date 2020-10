Coronavirus, accertato un caso di positività tra i calciatori del Pescara: è il difensore Bellanova

Primo caso di positività al Covid-19 (Coronavirus) tra i calciatori del Pescara in questa stagione 2020/2021.

Si tratta del difensore Raoul Bellanova che era attualmente in ritiro con la Nazionale Under 21.

La Delfino Pescara 1936 infatti fa sapere di essere stata informata dalla Figc che Bellanova è risultato positivo al Covid-19.

Il giocatore, in isolamento nelle strutture sportive del centro di preparazione olimpica di Tirrenia è in attesa del secondo esito tampone.