Calciomercato Pescara, dal Benevento arriva Basit: percorso inverso per Diambo e Rossi

Nuovo acquisto in casa Pescara nella sessione invernale di calciomercato.

Dal Benevento arriva in prestito con diritto di opzione il giocatore Abdallah Basit che indosserà la maglia numero venti.

Basit ha 21 anni e ricopre il ruolo di centrocampista.

La Delfino Pescara 1936 comunica anche di aver raggiunto l’accordo, sempre con il Benevento Calcio, per la cessione a titolo temporaneo con diritto di opzione per il calciatore Amadou Diambo e la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto per il calciatore Riccardo Rossi.

«La società», si legge in una nota, «ringrazia i calciatori per la professionalità dimostrata in biancAzzurro e augura loro i migliori successi sportivi e professionali».