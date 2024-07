Mister Baldini si presenta alla città: "Qui a Pescara conta come si gioca e come si vince, è un posto magico" [VIDEO]

A Pescara conta soprattutto come si gioca e come si vince, è un posto magico dove avete il bel calcio nel dna. A dirlo mister Silvio Baldini, il nuovo allenatore del Pescara Calcio che si è presentato alla città domenica 14 luglio assieme al presidente Daniele Sebastiani.

Baldini ha dichiarato:

"Ho fatto il corso con Gasperini quando era vostro capitano, con la squadra retrocessa in C che venne poi ripescata in B. Non avevano nemmeno il campo, tante sconfitte e decidono ad un certo punto di giocare a zona, e la squadra magicamente diventa protagonista. Ho girato tanto l'Italia e quando mi ha chiamato il Pescara ho sentito che il destino regalava anche a me di andare in un posto che comunque andrà sarà un posto magnifico. Non so come finirà, sarà difficile ma io parto dal presupposto che dobbiamo vincere e puntare all'obiettivo più grande. Se tutti insieme mettiamo i nostri sogni ovvero tifosi, società, giocatori il sogno si avvera. Sono qui perchè il Pescara è una tappa nella mia vita in cui sicuro posso trovare questa magia che mi fa sentire vivo, felice, orgoglioso e di essere al posto giusto e nel momento giusto. I risultati ci saranno se tutti noi non molliamo. La fortuna aiuta gli audaci, chi ci mette la faccia e ha gli attributi, senza avere paura lavorando e facendo sacrifici. L'importante è credere che la strada giusta è il lavoro".

La conferenza stampa integrale qui: