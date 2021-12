Avezzano - Il Delfino Curi Pescara 3-0, terzo ko di fila per i giovani di Bonati

Un coriaceo Delfino Curi Pescara cade sul campo della capolista con un risultato troppo ampio rispetto a quanto si è visto in campo. Terzo ko di fila. Avezzano che passa in vantaggio al 28' con Blanco, che infila Calore in area. I pescaresi vanno vicini al pari in diverse occasioni, ma ad andare in gol sono i Lupi con il loro superbomber Dos Santos che, al 6' della ripresa, raddoppia. Pendenza, altra bocca da fuoco marsicana, nel finale scrive il definitivo 3-0. Una sconfitta che fa male, sì, in casa pescarese, ma che certifica, considerata la prestazione, la crescita esponenziale di diverse pedine fuori quota lanciate in qiesti mesi da Bonati. Il Delfino Curi Pescara gira al termine dell'andata a 20 punti, quintultimo assieme alla Bacigalupo Vasto Marina (su cui è in vantaggio negli scontri diretti). Domenica prossima inizia il ritorno, con il derby a CIttà Sant'Angelo. Uno spareggio salvezza da non sbagliare per Calore e compagni, che nella seconda metà del torneo dovranno alzare l'asticella per conquistare i 42/44 punti necessari per conquistare la salvezza diretta.

Il tabellino

AVEZZANO: Venditti M., Kras, Lombardo, Sassarini, Di Gianfelice, Zanon, Laguzzi (Braghini), Donatangelo (Selle), Dos Santos, Bisegna, Blanco (Pendenza). A disposizione: Di Girolamo M., Albanese, Puglielli J., Braghini, Selle, Muliere, Pendenza. Allenatore Torti.

IL DELFINO CURI PESCARA: Calore, Polletta, Sabatini (Massa), Tamborriello (Giannini), Falco (Di Stefano), Paolilli, Di Giovacchino (Gobbo), Sciamanda (Marzucco), Lupo, Cozzi, Rosini. A disposizione: Santoro, Palmaricciotti, Di Stefano, Gobbo, Starnieri, Giannini, Palmisano, Marzucco, Massa. Allenatore Bonati.

Arbitro: Giallorenzo di Sulmona.

Marcatori: 28'pt Blanco, 6'st Dos Santos, 46'st Pendenza.

Note: ammoniti Di Gianfelice e Bisegna.