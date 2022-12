Avellino-Pescara 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Benvenuti alla diretta di Avellino-Pescara, ultima partita dei biancazzurri per il 2022. Si gioca oggi pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 17.30, la prima giornata di ritorno al Partenio. Il tecnico biancazzurro Colombo pensa a Tupta titolare in attacco. Kraja out, scelte obbligate a metà campo. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Avellino-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 45'+5' Finisce qui: quinta sconfitta per il Pescara nelle ultime sei gare. Sarà un Natale amaro per i biancazzurri. Grazie per averci seguito, alla prossima!

45' Ci saranno cinque minuti di recupero.

44' imbucata di Kolaj per Lescano che finisce a terra nel contrasto con Aya ma non c'è nulla. Rimessa dal fondo per Pane.

43' conclusione di Maisto murata in angolo dalla difesa biancazzura, c'è l'angolo ma nulla di fatto.

42' batte l'angolo Mora, buona uscita di Pane che subisce anche una spinta mentre blocca la sfera in presa alta.

41' Lescano per Tupta e Delle Monache per Aloi.

40' chiusura di Garatto su Desogus per un nuovo corner. Forcing del Pescara.

39' chiusura pulita in area su Tupta prova a ripartire l'Avellino ma Desogus pulito su Tito.

38' si batte il corner forte spizzato in area dalla difesa in fallo laterale quindi è Mora in area a provare un pallonetto, intuisce e blocca il portiere.

38' lascia il campo Matera per Garetto.

37' spunto di Kolaj che in area serve palla a Tupta, conclusione ravvicinata sul primo palo che esalta i riflessi di Pane! Palla in angolo.

33' palla in area per Maistro che prova a servire rasoterra un compagno ma intercetta la difesa. Ribaltamento di fronte con Kolaj che libera la tiro in area Desogus ma conclusione sbilenca sul fondo.

29' punizione dalla sinistra per Tito, palla sul secondo palo in area libera la difesa.

27' in campo Illanes per Moretti infortunato al volto, dentro anche Zanandrea per Trotta.

25' cross basso dal fondo di Milani verso il secondo palo un pò lungo per Gyabuaa ma non può arrivare al tap in da due passi.

23' fuori Dall'Oglio per Casarini.

22' azione in verticale del Pescara, apertura molto buona per Desogus che sulla sinistra forza la conclusione mentre avrebbe potuto portarsi più avanti la sfera e rasoterra dal limite dell'area blocca a terra da Pane.

21' fallo in attacco del Pescara su Aya che sta reggendo egregiamente la fase difensiva.

17' filtrante per Tupta che in area parte in posizione di fuorigioco, bravo Pane a intervenire in uscita evitando la conclusione in porta.

13' ottima chiusura di Moretti su Kolaj in area, non riesce a sfondare il Pescara.

11' ci prova dalla distanza con il mancino Aloi ma conclusione che sorvola di poco la traversa.

10' lancio in profondità di Gyabuaa ma troppo lungo, ci arriva prima Pane in uscita.

7' cross di Tito basso per Maistro in area ma il giocatore non riesce a far proseguire per un compagno sul secondo palo e azione che sfuma.

5' traversone di Dall'Oglio dalla sinistra, anticipato a centroarea di testa Kanoute.

3' primo tentativo della ripresa con Aloi dalla distanza ma fallisce la mira.

1' Inizia la seconda frazione: si riparte con il calcio d'avvio per il Pescara, un cambio per parte con Rizzo per Ricciardi e Kolaj per Cuppone.

PRIMO TEMPO - 45'+1' Il primo tempo si chiude qui, a più tardi per la cronaca della ripresa.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' due occasioni per l'Avellino sugli sviluppi dell'angolo prima respinta a terra di Sommariva su Trotta quindi dal fuori area Dall'Oglio alza la mira.

42' buona trama dei campani che ottengono un angolo dalla destra d'attacco per chiusura di Boben su Trotta.

40' fermato in fuorigioco Cuppone che stava ricevendo in area un bel taglio di Mora dal limite.

38' rimessa laterale rapida di Milani per Tupta a prendere d'infilata la difesa ma in area non è riuscito a calciare per il ripiegamento difensivo.

37' fermato in offside Kanoute, sale bene la linea difensiva pescarese.

35' nulla di fatto su un corner dalla sinistra per i padroni di casa, libera la difesa

33' conclusione in area un pò centrale di Desogus, blocca in due tempi Pane

30' cross forte di Milani, di testa libera Aya sul fondo.

29' giallo a Matera, duro intevento su Crescenzi.

28' lancio lungo ancora per Kanouté questa volta sulla sinistra d'attacco, a vuoto sia l'attaccante (sfiora solo di testa) che Sommariva ma ci mette una pezza Brosco in area all'altezza del vertice.

23' gara un po' bloccata dopo un buon avvio da parte di entrambe le squadre.

18' corner dalla destra conquistato da Ricciardi, corner corto sul primo palo per Ricciardi che prova con il tacco ma tentativo sul fondo.

16' dalla lunga distanza ci prova Dall'Oglio, palla velenosa respinta in modo efficace da Sommariva che smanaccia in qualche modo.

13' giallo per Ricciardi, punita una trattenuta a Desogus sulla trequarti difensiva. Sulla punizione palla a sinistra per Mora che dal fondo crossa bene verso il secondo palo per Brosco, colpo di testa alto.

11' sugli sviluppi di una punizione dalla destra palla rimessa al centro da Tupta con una sponda aerea ma destro di Cuppone da due passi in area alto!

8' Goal di Kanoute! Avellino in vantaggio. Primo affondo per gli irpini e vantaggio: lancio dalle retrovie morbido di Aya per lo scatto del compagno che passa dietro la linea difensiva e in area aggira Sommariva, calciando rasoterra sul primo palo in posizione defilata.

5' giallo per Boben, reo di aver fermato ai 25 metri Trotta, bravo a superarlo con una giocata. Punizione dal vertice sinistro dell'area per Dall'Oglio e sfera che si infrange sulla barriera.

4' risponde il Pescara con un'azione a destra di Crescenzi che entra in area ma da posizione defilata spara alto.

3' prima conclusione in porta per Maistro che dopo un bello slalom in mezzo a tre avversari ai 25 metri calcia con il mancino dal limite dell'area ma rasoterra centrale bloccato in due tempi da Sommariva.

2' traversone di Dall'Oglio, in area allontana di testa Mora.

1' La partita è cominciata. Calcio d'avvio battuto da Matera per l'Avellino.

Avellino-Pescara: il tabellino

AVELLINO - 1 Pane, 3 Tito, 7 Kanoute, 10 Russo, 15 Aya, 21 Matera, 23 Dall’Oglio, 27 Ricciardi, 28 Maisto, 29 Trotta, 42 Moretti. A disp.: 12 Marcone, 2 Rizzo, 6 Scognamiglio, 8 Garetto, 14 Di Gaudio, 18 Ceccarelli, 20 Casarini, 31 Illanes, 32 Zanandrea, 34 Auriletto, 36 Fusco, 99 Micovschi. All. Rastelli

PESCARA - 1 Sommariva, 2 Milani, 3 Crescenzi, 6 Gyabuaa, 8 Aloi, 13 Brosco, 18 Boben, 19 Mora, 21 Desogus, 27 Cuppone, 39 Tupta. A disp.: 31 D’Aniello, 42 Di Carlo, 7 Kolaj, 9 Vergani, 10 Lescano, 14 D’Aloia, 17 De Marino, 26 Crecco, 28 Ingrosso, 29 Cancellotti, 72 Saccani, 88 Germinario. All. Colombo

Reti: 8' pt Kanoute

Recupero: 1' pt, 5' st

Arbitro: Marco Emmanuele di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Roberto Allocco di Bra e Stefano Franco di Padova. Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.