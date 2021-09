Auteri riabilita Galano: "Per il Pescara sarà un giocatore prezioso"

Il tecnico elogia l'attaccante pugliese alla prima da titolare contro il Grosseto in Coppa Italia: "Ora è recuperato al cento per cento, sono contento". Marilungo e Rauti in dubbio per il Montevarchi

Auteri riabilita Cristian Galano. Dopo la vittoria in Coppa Italia sul Grosseto, che regala al Pescara l'accesso agli ottavi di finale in programma il 3 novembre in trasferta (contro la vincente di Teramo-Siena, in campo oggi), l'allenatore siciliano ha speso parole dolci per il Robben di Puglia, alla prima da titolare contro i maremmani, anche se ancora a caccia del primo gol stagionale.

“Non siamo partiti benissimo contro il Grosseto, ma me lo aspettavo - dice il tecnico siciliano - . Abbiamo fatto fare minutaggio a giocatori che erano alla prima gara da titolare, come Galano. Mi è piaciuto, è un giocatore recuperato. Può solo crescere, gli ho dato la fascia perché lo meritava e perché è qui da tanti anni. Poi bene anche Illanes, Ingrosso, Veroli. Abbiamo avuto conferme dal altri ragazzi come Nzita e Zappella. E’ importante andare avanti su questa strada. Nell’arco del match siamo cresciuti ed è stata una buona gara”, le parole in sala stampa dell'allenatore siciliano.

Il Grosseto ha messo un po' paura ai biancazzurri nei primi minuti della partita, con il portiere classe 2002 Sorrentino provvidenziale in diverse occasioni, compreso un rigore parato: “Tanti giocatori erano all’esordio, era normale non partire benissimo. Il passaggio del turno lo cercavamo e l’abbiamo ottenuto con merito, mettendo anche minuti nelle gambe. Questo è quello che conta, adesso pensiamo a recuperare energie e prepararci per domenica prossima”.

Il Pescara, però, rischia di presentarsi a Pontedera, sede di gioco del Montevarchi, senza Marilungo e Rauti: il primo ha fastidio ad un ginocchio, il secondo era molto dolorante per una botta presa nella rifinitura prima del Grosseto.