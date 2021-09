Auteri incontentabile: "Questo Pescara può fare di più e meglio"

Gaetano Auteri in sala stampa a fine partita non molla la presa sulla sua squadra nonostante la vittoria: "Ci prendiamo questi tre punti che abbiamo meritato di portare a casa. Abbiamo legittimato, ma dobbiamo crescere, fare ancora tanto, Abbiamo tanti margini di crescita. La rivedremo questa partita, perché tante cose devono e possono andare meglio. Possiamo fare di più, non sono contento”.

Il tecnico siciliano ha sorpreso tutti con il triplo cambio all'intervallo: fuori tutto il tridente. “I titolari avevano speso tanto, c’era molto caldo. Alcune cose non le facevano bene. De Marchi dopo il gol mi è sembrato un po’ appagato. Ma nessuna bocciatura. Può essere che domenica prossima ripartano quei tre. Dobbiamo capire il senso di questo campionato e di questa categoria”.

Totò Di Natale, da ex bomber della serie A, si complimenta con Memushaj: "Ha fatto un grandissimo gol e gli vanno fatti i complimenti. Abbiamo fatto la nostra figura contro una corazzata. Dopo cinque minuti potevamo fare gol, è stata equilibrata fino al settantesimo. Faccio i complimenti ai miei, possiamo ancora crescere