Audace Cerignola - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

A Cerignola domani pomeriggio con l'ombra di Zdenek Zeman. Colombo si gioca la panchina in Puglia, ma sa già che il boemo ha già dato la sua disponibilità al ds Delli Carri per una terza avventura all’Adriatico (i due a cena martedì scorso a Roma) con un contratto di quattro mesi, un premio promozione e un rinnovo aumatico in caso di salto in B. Colombo, che oggi festeggia i suoi 49 anni (auguri dalla nostra redazione!), arriva alla trasferta di domani con la pressione massima sulle spalle: “Conta solo la partita per me, l’orgoglio ci deve spingere a Cerignola – ha detto il tecnico brianzolo – . Siamo una in una situazione complicata. Mi ha dato zero fastidio leggere che per me è l’ultima spiaggia. So come funziona, conosco il calcio. Non voglio viverla male, ma so bene che è un momento complicato. Abbiamo tutti la volontà di dimostrate che valiamo di più di quanto stiamo facendo ultimamente. Abbiamo dei valori, dimostrati ad inizio anno. E’ comprensibile che non sia felice, ma fino a quando ho una possibilità, ho l’obbligo di fare il massimo. Tanti allenatori erano quasi fuori e poi hanno ribaltato la situazione. Pioli al Milan è l’esempio: era quasi fuori, poi ha vinto lo scudetto”.

Lo scudetto di Colombo si chiama Cerignola: i tre punti in Puglia gli permetterebbero di dare un segnale forte al campionato e all’ambiente, dopo tre mesi di tentennamenti. Ma per riuscirci, il Pescara dovrà fare risultato ed essere convincente contro la sorprendente matricola foggiana: “Il Cerignola sta bene, una squadra ostica e forte, che vuole ridurre il gap. Noi non siamo da meno, ma dobbiamo dare dei segnali. Aspetto ambientale? Giocano in uno stadio piccolo, con un pubblico bollente. Ma abbiamo già dimostrato in altri stadi di poter fare risultato in certe situazioni. Il Cerignola è una squadra di categoria, di gamba e con giocatori di qualità. Dove sono pericolosi? Nelle ripartenze: hanno grande motore e grandi qualità. Per me loro non sono una sorpresa perché conosco i giocatori. E anche la società è molto forte economicamente”.

Il Pescara se la giocherà con il 4-2-3-1, sistema che ha permesso a Colombo di ottenere 5 punti in 3 partite prima del Giugliano, tra l’altro senza subire gol. Out Plizzari, squalificato, tra i pali andrà Sommariva. Mora in mediana con Gyabuaa, Delle Monache favorito per il ruolo di esterno sinistro d’attacco su Kolaj e Cuppone. “Ho dei dubbi, ma sono interrogativi positivi. Voglio giocatori mentalizzati e con voglia di soffrire. Mi aspetto una partita intensa e noi ci dobbiamo mettere l’anima”.