Audace Cerignola-Pescara 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Buon pomeriggio a tutti voi da Cerignola con l'ombra di Zdenek Zeman. Colombo si gioca la panchina in Puglia, ma sa già che il boemo ha già dato la sua disponibilità al ds Delli Carri per una terza avventura all’Adriatico con un contratto di quattro mesi, un premio promozione e un rinnovo automatico in caso di salto in B. Ecco la nostra diretta.

Audace Cerignola-Pescara: la cronaca

SECONDO TEMPO - 45'+5' La partita finisce qui: Pescara sconfitto di misura dal Cerignola. Grazie per averci seguito, alla prossima!

45'+4' ottima copertura di Sainz-Mata su Kolaj a coprire la palla che rotola sul fondo.

45' Ci saranno cinque minuti di recupero.

43' uscita di Trezza sui piedi di Cuppone in area, palla in angolo e sugli sviluppi tentativo di Lescano deviato sul fondo dalla difesa. Nuovo tentativo sul primo palo dove il portiere perde per un attimo la sfera ma la difesa fa scudo favorendo un nuovo intervento dello stesso giocatore.

41' spunto personale per Kolaj che dalla sinistra di accentra e calcia dal limite ma rasoterra a lato di un paio di metri.

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima del triplice fischio finale.

37' conclusione in area di Cuppone, deviazione di Ligi a salvare lo specchio della porta.

36' rinvio errato di Sommariva, con palla che pericolosamente si impenna a centroarea dove si fionda Achik ma interviene in gioco pericoloso su un difensore del Pescara e si prende il giallo.

35' fuori Merola per Lescano mentre per Gyabuaa c'è Aloi.

30' fuori Bianco per Allegrini.

27' contropiede del Cerignola non sfruttata da Montini, il giocatore schiaccia la sfera da due passi su cross dal fondo ma palla sul fondo!

25' dall'altra parte ci ha provato in acrobazia senza precisione Merola.

24' conclusione di Sainz-Mata in area deviata da due passi Montini e difesa riesce a liberare.

22' Esce Ruggiero per Sainz-Mata, esce Malcore per Montini.

17' lascia il campo Coccia per Righetti.

15' angolo dalla sinsitra per il Cerignola che sembra continuare a fare la partita.

14' esce Delle Monache, al suo posto Kolaj.

11' pescato in offside Cuppone.

10' punizione di Merola verso il secondo palo dove in area c'è l'ultimo tocco di Blondett. Sugli sviluppi del corner dalla destra nulla di fatto, anzi si può scatenare il contropiede ma Achik fallisce l'ultimo lancio per Malcore libero in area.

5' conclusione centrale per Achik che ha voluto fare tutto da solo, blocca il portiere.

2' subito un angolo per i pugliesi dalla destra d'attacco.

1' Si riparte, due cambi per Colombo: dentro Brosco e Cuppone per Ingrosso e Rafia.

PRIMO TEMPO - 45'+1' Si chiude il primo tempo, a più tardi per la cronaca della ripresa!

45' Ci sarà un minuto di recupero.

43' cartellino giallo per Trezza che si è attardato nel rinvio dal fondo.

41' conclusione molto insidiosa di Merola con il mancino a centro area su cross basso di Crescenzi sporcato e palla di poco sopra la traversa!

40' Ultimi cinque minuti, recupero escluso, prima che l'arbitro mandi tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

35' colpo di testa ravvicinato di Malcore, palla deviata dalla difesa sul fondo. Nulla di fatto sul corner ma è sempre il Cerignola a condurre il gioco.

32' gialo per Rafia, intervento sul piede di Bianco proprio davanti all'arbitro.

31' intervento in ritardo di Ingrosso su Achik, primo giallo della partita per lui.

29' grande intervento di Sommariva sul sinistro ravvicinato di Russo quindi la difesa si salva in qualche modo.

23' Cerignola in vantaggio con Capomaggio! Punizione ben calibrata dalla destra di Achik, in area l'argentino anticipa tutti di testa, Sommariva incluso e di testa colpisce con palla sotto la traversa!

21' cross in area di Mora, a centroarea allonta la difesa. Nell'occasione apprezzabile spunto di Vergani

14' diagonale di Vergani in area leggermente impeciso, brivido per Trezza che scivola mentre tenta l'intervento ma la palla finisce fuori dallo specchio della porta

13' lancio di Tascone per Coccia ma è troppo lungo e Sommariva ringrazia.

12' protezione della palla per Bianco sulla mediana e punizione per i pugliesi.

8' troppo lungo il lancio di Mora per Vergani anticipato da Trezza.

4' dai 25 metri Mora carica il sinistro e palla che sorvola la traversa.

3' parte Malcore con il destro e Sommariva para! Conclusione dal dischetto un pò centrale alla sinistra del portiere bravo a intuire e a respingere in tuffo, si resta sullo 0-0!

2' Rigore per i padrini casa! Imbucata di Malcore per Achik che passa dietro i difensori abruzzesi e viene steso in area da Sommariva. Giallo per il portiere

2' si alza la bandierina, fischiata una posizione di fuorigioco per il Pescara

1' Si parte!

Audace Cerignola-Pescara: il tabellino

CERIGNOLA (3-5-2): Trezza; Blondett, Capomaggio, Ligi; Russo, Tascone, Bianco, Coccia, Ruggiero; Malcore, Achik. A disp.: Saracco, Fares, Allegrini, Giofrè, D’Ausilio, Sainz Maiza, Olivera, Botta, Zak, Righetti, Mengani, D’Andrea, Samele, Montini. All. Pazienza

PESCARA (4-2-3-1): Sommariva; Cancellotti, Ingrosso, Boben, Crescenzi; Gyabuaa, Mora; Merola, Rafia, Delle Monache; Vergani. A disp.: D’Aniello, Di Carlo, Catena, Brosco, Milani, Mesik, Aloi, Germinario, Palmiero, Cuppone, Kolaj, Lescano. All. Colombo

RETI: 23' pt Capomaggio

RECUPERO: 1' pt, 5' st

ARBITRO: Adalberto Fiero di Pistoia. ASSISTENTI: Maicol Ferrari di Rovereto e Ivan Catallo di Frosinone. QUARTO UOMO: Paolo Grieco di Ascoli Piceno.