Il Pescara ufficializza gli acquisti di Asencio e Fernandes

Raul Asencio è ufficialmente un giocatore del Pescara. La società biancazzurra, infatti, ha ufficializzato il contratto con il giocatore di proprietà del Genoa, società nella quale era arrivato nel 2015. Classe '98, è cresciuto calciscitamente nel Burriana, squadra dilettantistica della comunità valenciana, e nel 2017 era stato ceduto all'Avellino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In casa Delfino arriva anche Leandro Fernandes, classe '99. Centrocampista olandese, è stato ceduto al Pescara a titolo temporaneo dalla Juventus. Cresciuto nel settore giovanile del Psv, il 14 ottobre 2016 ha fatto il suo esordio fra i professionisti disputando con il Jong Psv l’incontro di Eerste Divise perso 1-0 contro l’ Omniworld. Il 31 gennaio 2018 è stato acquistato dalla Juventus giocando con l'under 23 in Lega Pro. Il 2 settembre 2019 è stato ceduto in prestito al Fortuna Sittard.