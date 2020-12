Ascoli-Pescara, annunciata la lista dei convocati biancazzurri per la gara di Serie B in programma domani sera. Debutto sulla panchina del Delfino per Roberto Breda, che ha scelto quali giocatori lo accompagneranno nella delicata trasferta in terra marchigiana. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 21 nello stadio Del Duca. Ecco qui di seguito l'elenco dei giocatori che saranno a disposizione del mister:

1 Vincenzo FIORILLO

46 Fabrizio ALASTRA

38 Nicolò RADAELLI

14 Antonio BALZANO

6 Gennaro SCOGNAMIGLIO

21 Christian VENTOLA

44 Pawel JAROSZYNSKI

2 Raoul BELLANOVA

16 Salvatore BOCCHETTI

26 Rodrigo GUTH

13 Luca ANTEI

47 Mardochee NZITA

40 Stephane OMEONGA

31 Massimiliano BUSELLATO

8 Ledian MEMUSHAJ

10 Mirko VALDIFIORI

37 Fabio MAISTRO

20 Luca CRECCO

7 Milos BOCIC

77 Damir CETER

23 Andrea DI GRAZIA

11 Cristian GALANO

24 Christian CAPONE

72 Dejan VOKIC