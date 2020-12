Il Pescara partirà per Ascoli in serata, conto alla rovescia per il derby

Il Pescara partirà per Ascoli in serata, è scattato il conto alla rovescia per il derby in programma venerdì 4 dicembre allo stadio Cino e Lillo Del Duca contro i piceni (fischio d'inizio alle ore 21). Questa mattina il gruppo squadra ha effettuato i tamponi e poi si è allenato al allo Stadio Adriatico. Infine il pranzo all'Ekk Hotel.

La 10a giornata del campionato di Serie B coinciderà con il debutto di mister Breda sulla panchina biancazzurra. Ieri è stata una giornata particolare per il Delfino: prima, al mattino, la consueta seduta di allenamento, poi nel pomeriggio tutti i giocatori hanno partecipato ai funerali del dottor Ernesto Sabatini, storico medico sociale del club.

Sempre ieri al Delfino Training Center sono stati svolti gli esami sierologici, seguiti da una seduta video per tutto il gruppo e da lavoro tecnico-tattico sul campo finalizzato alla gara. Fermi Masciangelo, Del Favero e Drudi.