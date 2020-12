Ascoli-Pescara 0-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in trasferta, per i biancazzurri, agli ordini di Roberto Breda che è appena approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Massimo Oddo. Stavolta il Pescara fa visita all'Ascoli per la 10ª giornata del campionato di Serie B. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Ascoli-Pescara: la cronaca

Buona sera dallo stadio “Del Duca” di Ascoli. Le due squadre sono già in campo. Tra poco comincerà la partita, in programma alle ore 21.

1' Match iniziato. Subito una bella azione di Ceter che ci prova da fuori, ma Leali si oppone. 2′ Destro a giro di Maistro, Leali spedisce in calcio d'angolo.

15' rigore per il Pescara: fallo in area di Pucino su Nzita! Dal dischetto va Galano... ed è goal! Biancazzurri in vantaggio per 1-0!

24' Cartellino giallo all'indirizzo di Alberto Gerbo. 34' Maistro ammonito. 35' Si fa avanti l'Ascoli con un sinistro di Sini che però Fiorillo manda in corner. 41' altro goal del Pescara con Ceter che sigla di destro il raddoppio su ottimo assist di Galano!

44' Cartellino giallo all'indirizzo di Mirko Valdifiori. 45' L'arbitro fischia la fine del primo tempo. Si va negli spogliatoi con il risultato di 2-0 per il Delfino.

46' Comincia la ripresa. Dentro Cangiano per Pierini. 48' fa tutto Ceter: corsa e destro da buona posizione, palla alta.

Paura al 59': ambulanza in campo per soccorrere Sabiri che finisce a terra dopo uno scontro fortuito con Ceter. Il giocatore piceno viene caricato sulla barella e portato via. 69' entrano Antei (al suo debutto in campionato) e Busellato, escono Valdifiori e Bellanova.

Ascoli-Pescara: il tabellino

ASCOLI (4-4-1-1) - 1 Leali, 2 Pucino, 7 Cavion, 20 Spendlhofer, 21 Sabiri, 24 Avlonitis, 25 Gerbo, 30 Saric, 33 Sini, 98 Pierini, 99 Bajic. A disp.: 22 Ndiaye, 45 Sarr, 3 Sarzi, 4 Corbo, 5 Ghazoini, 10 Cangiano, 14 Donis, 29 Tupta, 39 Vellios, 77 Buchel, 88 Lico, 91 Chirico. All. Rossi

PESCARA (3-5-1-1) - 1 Fiorillo, 2 Bellanova, 14 Balzano, 16 Bocchetti, 44 Jaroszyński, 47 Nzita, 10 Valdifiori, 37 Maistro, 8 Memushaj, 11 Galano, 77 Ceter. A disp.: 46 Alastra, 6 Scognamiglio, 7 Bocic, 13 Antei, 20 Crecco, 21 Ventola, 23 Di Grazia, 24 Capone, 26 Guth, 31 Busellato, 40 Omeonga, 72 Vokic. All. Breda

Arbitro: Illuzi

Reti: Galano 15' pt, Ceter 41'