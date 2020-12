Il Pescara continua la preparazione in vista della sfida con l'Ascoli [FOTO]

Il Pescara continua la sua preparazione in vista della sfida con l'Ascoli. Il debutto di mister Breda sulla panchina dei biancazzurri sarà da brividi, poiché dovrà giocarsela in un derby attesissimo e contro il suo maestro Delio Rossi. La partita è in programma venerdì 4 dicembre dalle 21 allo stadio "Cino e Lillo Del Duca".

Ieri doppia seduta di allenamento, con la mattina dedicata a lavoro di forza intervallato da esercizi tattici e, a seguire, divisi per gruppi, costruzione alla fase offensiva e studio alla fase difensiva; nel pomeriggio, invece, lavoro tecnico fisico propedeutico alla gara, con partitella nel finale di giornata.

Fermo Masciangelo per distorsione alla caviglia sinistra con interessamento di 1-2 grado complesso capsulo-legamentoso esterno. Continuano il loro percorso di recupero fuori sede Del Favero e Drudi. Stamani nuova seduta atletica, mentre nel pomeriggio l’intera squadra darà l’ultimo saluto al medico sociale Ernesto Sabatini, i cui funerali si terranno nella chiesa di Sant’Antonio.