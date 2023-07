L'arbitro pescarese Ursini promosso in serie C

Grande soddisfazione in casa AIA Pescara: il fischietto pescarese Cristiano Ursini, originario di Loreto Aprutino, vola in serie C. Dopo anni di gavetta sui campi di tutta Italia, e a suon di grandi prestazioni tra serie D e campionato Primavera, Ursini approda nel calcio professionistico dalla stagione 2023/2024. Ieri sera è arrivata l'ufficialità della promozione, annunciata dall'Associazione italiana arbitri. Il suo salto in alto era nell'aria, ma per scaramanzia anche i colleghi della sezione pescarese hanno incrociato le dita in silenzio. Dopo il volo di Camplone in serie A, ecco un altro talento del fischietto made in Pescara che approda nel calcio che conta.

La nota sui social dell'Aia Pescara

"Straordinaria gioia per l'intera Sezione con la promozione in CANPRO del nostro AE Cristiano Ursini. Un arbitro nazionale che, oltre ad andare in campo in tutta Italia, si entusiasma ancora a giocare a ping pong in Sezione con l'ultimo dei ragazzi entrati dagli ultimi corsi. Non c'è altezza senza base Cri, e tu questo valore ce l'hai ben presente e fai bene a fare leva per determinare un'azione arbitrale densa, performante, entusiasmante, piena di energia e di Motiv-Azione. Siamo orgogliosi di te, uomo di valore prima ancora che arbitro di qualità".