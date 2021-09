Aperta la prevendita dei biglietti per Pescara-Viterbese, curva nord a sette euro

Aperta oggi la prevendita dei biglietti per la quinta giornata di campionato, Pescara-Viterbese, in programma sabato prossimo all'Adriatico (ore 17:30, diretta tv su Skysport e Eleven Sports). Tagliandi in vendita online e nei punti vendita Vivaticket, oppure all'Official Store del Pescara in via Carducci n. 69. Al botteghino, vendita aperta solo il giorno della partita, dalle ore 10 fino al termine del primo tempo.

I prezzi:

CURVA NORD – Tariffa unica 7,00 euro + 1 euro prevendita

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE – intero 19,00 euro – ridotto 13,00 euro + 1 euro prevendita

TRIBUNA ADRIATICA NORD – intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro+ 1 euro prevendita

TRIBUNA ADRIATICA SUD – intero 15,00 euro – ridotto 10,50 euro + 1 euro prevendita

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE – intero 35,00 euro – 25,00 euro + 1 euro prevendita

TRIBUNA MAJELLA SUPERIORE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1 euro prevendita

TRIBUNA MAJELLA INFERIORE – intero 25,00 euro – ridotto 18,00 euro + 1 euro prevendita

SETTORE VIP – intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1 euro prevendita

POLTRONISSIMA – intero 60,00 euro – ridotto 42,00 euro + 1 euro prevendita

( Ridotti: Donna, Over 60, Under 18, Div. Ab.)

CURVA SUD SETTORE OSPITI – Tariffa unica 12,00 euro + 1 euro prevendita con chiusura vendite fissata per venerdì' 24 settembre alle ore 19:00

Tariffa unica 12,00 euro + 1 euro prevendita con chiusura vendite fissata per venerdì’ 24 settembre alle ore 19:00 Info per Introduzione Striscioni