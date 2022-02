Il pescarese Antonio Palladinetti nuovo dg delle giovanili della Ternana

La Ternana parla sempre più pescarese. Dopo l'arrivo di Luca Leone come ds, e la promozione dell'ex capitano delle Fere, Carlo Mammarella, dal campo al ruolo di collaboratore del direttore sportivo, è arrivato anche Antonio Palladinetti, da oggi nuovo direttore generale del settore giovanile rossoverde, in cui opera già dalla passata stagione come responsabile Silvio Paolucci, originario di Tollo, ma conosciuto anche nell'ambiente calcistico pescarese.

Per Palladinetti, che recentemente aveva lavorato come uomo scouting per il Monza, una nuova avventura dirigenziale nel suo mondo, quello dei settori giovanili, in cui ha sempre scovato e valorizzato talenti emergenti, sia a livello professionistico che nei dilettanti.

Il comunicato ufficiale della Ternana

“Come preannunciato nei giorni scorsi dal presidente, Stefano Bandecchi, si apre un nuovo corso nel settore giovanile rossoverde. Infatti lo stesso, supervisionato dal direttore sportivo Luca Leone, si arricchisce di una nuova figura professionale. Si tratta di Antonio Palladinetti, classe ’75, ex responsabile del settore giovanile di Virtus Lanciano e Pescara (Primavera 2 biancazzurra campione d’Italia nel 2018/19) e reduce da una esperienza nello scouting del Monza. Palladinetti, che ricoprirà il ruolo di direttore generale del settore giovanile, si lega alla Ternana Calcio fino al 30 giugno 2023. La Società di via della Bardesca comunica inoltre di aver prolungato l’accordo contrattuale con il responsabile del settore giovanile, Silvio Paolucci, fino al 2023. A Silvio Paolucci e Antonio Palladinetti, al quale diamo il benvenuto in rossoverde, il presidente Bandecchi, il vice presidente Tagliavento ed ogni componente societaria formulano l’augurio più sincero di buon lavoro. Entrambi opereranno in stretta sinergia con il ds Luca Leone. Questo trio di figure professionali di alto livello guiderà il nuovo e ambizioso progetto societario concernente il settore giovanile”.