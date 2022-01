Antignani e il 2000 Calcio hanno voglia di tornare: "Speriamo di ripartire e giocare il prima possibile"

In un momento di estrema difficoltà per il calcio, mister Antignani affronta la situazione attuale del Montesilvano e rilascia il suo pensiero sul prosieguo della stagione:

“In prima persona mi sento di ringraziare la società, la proprietà e il direttore perché settimanalmente ci mettono a disposizione dei giri di tamponi che ci permettono di allenarci in tranquillità. Il problema principale arriva dalle scuole: alcuni nostri ragazzi sono in isolamento fiduciario per aver avuto contatti con dei positivi. Attualmente riusciamo ad affrontare gli allenamenti con un numero comunque sufficiente di giocatori”.

Tiene banco la vicenda return to play con il dietrofront del governo sul ritorno in campo degli ex positivi dopo 7 giorni. “Mi sorprende il caso del return to play. Nella riunione della LND Abruzzo con le società di Eccellenza si era parlato di un nuovo protocollo da seguire, adesso è stato fatto un passo indietro dal governo e dai centri di medicina dello sport che rallenta ulteriormente il ritorno in campo dei ragazzi positivi a più di 30 giorni. Per una squadra che non ha una rosa lunga diventa difficile gestire e organizzare l’immediato futuro”.

Un augurio per l’avvenire. “Speriamo di ripartire e giocare il prima possibile. Sono dell’idea che il calcio debba andare di pari passo con le scuole; se quest’ultime sono aperte io non vedo il motivo per cui non si possa giocare. Abbiamo un paio di infortunati da recuperare, quindi questa pausa è caduta a pennello. Per il 30 gennaio (data in cui dovrebbe tornare il campionato di Eccellenza) spero di riavere tutti a disposizione e di farci trovare pronti”.