Spal, Pordenone e Ascoli: ecco i prossimi anticipi e posticipi del Pescara. Oggi la società biancazzurra ha annunciato quando si giocheranno le prossime tre partite di serie B che vedranno il Delfino scendere in campo contro la compagine emiliana, la squadra friulana e la formazione marchigiana.

Per quanto riguarda l'8a giornata, sabato 21 novembre, la gara tra Spal e Pescara verrà anticipata alle ore 14. Stesso discorso per la 9a giornata, sabato 28 novembre, quando il match che opporrà il Pescara al Pordenone sarà disputato alle ore 14. In occasione della 10a giornata, invece, il derby tra Ascoli e Pescara si terrà in fascia serale, cioè alle ore 21 di venerdì 4 dicembre.