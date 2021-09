Anticipi e posticipi dalla 2a all'11a giornata, ecco il cammino del Pescara

Domenica prossima la Carrarese in trasferta, all'Adriatico i big match di andata contro Reggiana e Modena a ottobre. Due turni infrasettimanali nei prossimi due mesi

La Lega di serie C ha comunicato ieri il calendario delle partite con date e orari di anticipi e posticipi dalla 2a giornata all'11a.

Il Pescara di Auteri, che domenica prossima giocherà a Carrara alle 17,30 contro la Carrarese (diretta tv su Sky Sport), ha una serie d'impegni diffiicli da affrontare in questa prima fase di stagione, come le sfide interne alle rivali per la promozione Reggiana e Modena, rispettivamente all'Adriatico domenica 3 ottobre alle 17,30 e martedì 19 ottobre alle 21 (secondo turno infrasettimanale).

Questo il calendario dei biancazzurri:

2a CARRARESE – PESCARA Domenica 5 Settembre ore 17:30

3a PESCARA – VIS PESARO Domenica 12 Settembre ore 17:30

4a MONTEVARCHI – PESCARA Domenica 19 Settembre ore 17:30

5a PESCARA – VITERBESE Sabato 25 Settembre ore 17:30

6a GUBBIO – PESCARA Martedì 28 Settembre ore 21:00

7a PESCARA – REGGIANA Domenica 3 Ottobre ore 17:30

8a VIRTUS ENTELLA – PESCARA Lunedì 11 Ottobre ore 21:00

9a PESCARA – FERMANA Sabato 16 Ottobre ore 17:30

10a PESCARA – MODENA Martedì 19 Ottobre ore 21:00

11a SIENA – PESCARA Sabato 23 Ottobre ore 17:30