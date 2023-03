Angolana - Sant: la sfida in famiglia dei Cichella

Reduce da due gol nelle ultime due uscite, che purtroppo non hanno portato ai tre punti, il difensore 27enne Stefano Cichella si sta ancora dimostrando uno dei leader di questa Angolana. Partita dal sapore speciale per lui quella di domani, visto che sulla panchina dei giallorossi siede suo papà, Adolfo Cichella, 60 anni, anche lui una lunga carriera da calciatore anche con buone esperienze in C. Una vigilia davvero particolare per il calciatore angolano: "E’ un grande piacere per me poter giocare la partita di domani contro papà. Ho avuto la possibilità di essere un suo calciatore ed avrò la fortuna di incontrarlo da avversario. Siamo entrambi in corsa per obiettivi importanti... che vinca il migliore", ha detto Stefano Cichella, già tanta esperienza tra serie D ed Eccellenza in carriera, sulla pagina Facebook della RC Angolana.

Il difensore-goleador è in un momento di forma invidiabile, domani potrebbe toccare proprio a lui punire la squadra di papà Adolfo e ridare una vittoria alla formazione nerazzurra: "Sono contento per i gol realizzati, un po’ meno per le ultime uscite che rappresentano lo specchio del nostro 2023. Le prestazioni infatti sono state altalenanti e non abbiamo dato continuità ai risultati. Ad oggi dovremo cercare di tirare fuori le ultime energie per questo finale di stagione e rimanere ancorati al terzo posto tentando di accorciare la classifica. Non dipenderà soltanto da noi, questo sarà uno stimolo in più per non avere rimpianti".