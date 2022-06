Oggi in campo Angela Passeri con l'Italia Under 19: dove vedere la partita in tv

Ci siamo: dopo due turni di qualificazione superati, grazie a cinque successi e un pareggio in sei gare ufficiali, la Nazionale femminile Under 19 della pescarese Angela Passeri, 2004, difensore dell'Inter cresciuta nella Delfino Pescara, è pronta a effettuare il suo esordio alla fase finale degli Europei di categoria. Oggi al ‘Mestsky Stadium’ di Opava (calcio d’inizio ore 17.30, diretta tv su RaiSport) le ragazze di Enrico Sbardella debutteranno contro una delle maggiori accreditate alla vittoria finale, la Spagna. Giovedì il secondo match del girone e domenica la terza e ultima sfida per centrare il passaggio del turno.

Angela Passeri è una delle leader della formazione azzurra, di cui ha indossato anche la fascia di capitana. Ha debuttato in A Femminile con la maglia dell'Inter ancora giovanissima e a Pescara ha un enorme fan club, guidato dalla famiglia della Delfino e in particolare dal patron Quinto Paluzzi che l'ha definita "la nostra Verratti".

Le convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Inter);

Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri (Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter);

Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Hellas Verona), Erin Maria Patrizia Cerasini (Lazio), Anastasia Ferrara (Roma), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Napoli);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie Della Peruta (Pomigliano), Elisa Pfattner (Juventus).

I raggruppamenti

Girone A: Repubblica Ceca, Francia, Italia e Spagna

Girone B: Germania, Inghilterra, Norvegia e Svezia

Il calendario



27 giugno, ore 17.30 – Opava, ‘ Mestsky Stadium’: Italia-Spagna (diretta tv su RaiSport)

30 giugno, ore 15 – Ostrava, ‘Bazaly Stadium’: Italia-Francia (diretta tv su RaiSport)

3 luglio, ore 17.30 – Frydek Mistek, ‘Stovky Stadium’: Italia-Repubblica Ceca (diretta RaiPlay, differita tv alle 23.15 su RaiSport)