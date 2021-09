Angela Passeri, dopo il debutto in A con l'Inter la fascia da capitano dell'Italia

Nella vittoria contro l'Austria, in evidenza la stella pescarese classe 2004, cresciuta nel Delfino Curi Pescara: è la leader delle Azzurrine Under 19 che si preparano alle qualificazioni europee

Dopo la gioia del debutto in Serie A Femminile con la maglia dell'Inter Women, la pescarese Angela Passeri si prende anche la fascia da capitano della Nazionale Under 19 Femminile, che è ripartita con una bella vittoria (4-3) nella prima amichevole della stagione giocata contro l’Austria a Gradisca D’Isonzo. Un'altra prestazione importante per la 2004 cresciuta nel settore giovanole del Delfino Curi Pescara e definita dal patron Paluzzi "la nostra Verratti".

Per l'Italia, test interessante per una squadra tutta nuova che si prepara a rientrare nel giro europeo con la prima fase di qualificazione al Campionato Europeo, in programma dal 20 al 26 ottobre in Veneto dove le Azzurrine affronteranno le pari età di Polonia, Azerbaigian e Norvegia. L'Italia della stellina Passeri, che fa parte del giro Azzurro fin dall'Under 15, è pronta a stupire. Intanto, la giovanissima laterale destra (può giocare da difensore centrale) dell'Inter è pronta a ritagliarsi altro spazio in serie A.

“È stato un bel modo di ricominciare, una gara divertente – ha detto il tecnico Azzurro Sbardella – giocata bene, con tanti gol, tante occasioni da entrambe le parti, ma anche tanti errori soprattutto a livello difensivo, comprensibili considerato che si tratta di una squadra tutta nuova che ha bisogno di lavorare per trovare il giusto affiatamento. È stata la prima volta che queste ragazze hanno giocato insieme, sono tutte molto giovani perché la fascia d’età è quella 2003/2004, però – conclude Sbardella – si vede che hanno fatto un buon lavoro con i rispettivi club. Questa generazione è migliorata non solo dal punto di vista qualitativo, ma anche sotto l’aspetto fisico. Ci sono le condizioni per fare un bel lavoro e per divertirci”.