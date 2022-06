La pescarese Angela Passeri convocata dall'Italia Under 19 per l'Europeo

C'è anche la pescarese Angela Passeri, difensore dell'Inter, classe 2004, tra le convocate del ct dell'Italia Sbardella per l'Europeo di calcio femminile Under 19 che sta per cominciare in Repubblica Ceca. Le Azzurrine debutteranno lunedì prossimo contro la Spagna. Un'altra grande soddisfazione per la giovane calciatrice cresciuta nel Delfino Pescara, al campo San Marco, e diventata una delle più belle promesse del calcio femminile nazionale: indossa la fascia da capitano dell'Italia Under 19.

L’esordio di Angela Passeri in Moravia-Slesia – una delle 14 regioni amministrative della Repubblica Ceca dove si disputerà l'Europeo – ci sarà lunedì 27 giugno contro la Spagna. Il destino delle urne UEFA non è stato certamente favorevole alle Azzurrine, avendole inserite nello stesso girone della fase finale con Spagna, per l’appunto, e Francia, la nazionale che può vantare il numero più alto (cinque) di successi europei con l’Under 19 femminile. “Sappiamo – dice il ct Enrico Maria Sbardella – che queste due squadre rappresentano delle montagne da scalare; sono un punto di riferimento a livello giovanile. Ma noi andremo in Repubblica Ceca ‘per rompere le uova nel paniere’. Partiamo senza l’ansia del risultato, consapevoli di poter passare il turno. Purtroppo, ma come sempre, questa fase finale arriva al termine di una lunga stagione calcistica e proprio in questi giorni le ragazze stanno sostenendo anche gli esami di maturità: c’è una stanchezza sia fisica che mentale, ma siamo sicuri di disputare un buon Europeo. Il nostro obiettivo è fare il meglio possibile, giorno per giorno”.

Le convocate

Portieri: Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Inter);

Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri (Inter), Alice Pellinghelli (Sassuolo), Chiara Robustellini (Inter);

Centrocampiste: Giorgia Arrigoni (Hellas Verona), Erin Maria Patrizia Cerasini (Lazio), Anastasia Ferrara (Roma), Matilde Pavan (Inter), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Napoli);

Attaccanti: Nicole Arcangeli (Juventus), Chiara Beccari (Juventus), Alice Ilaria Berti (Sampdoria), Alice Corelli (Roma), Victoria Marie Della Peruta (Pomigliano), Elisa Pfattner (Juventus).

I raggruppamenti

Girone A: Repubblica Ceca, Francia, Italia e Spagna

Girone B: Germania, Inghilterra, Norvegia e Svezia

Il calendario



27 giugno, ore 17.30 – Opava, ‘ Mestsky Stadium’: Italia-Spagna (diretta tv su RaiSport)

30 giugno, ore 15 – Ostrava, ‘Bazaly Stadium’: Italia-Francia (diretta tv su RaiSport)

3 luglio, ore 17.30 – Frydek Mistek, ‘Stovky Stadium’: Italia-Repubblica Ceca (diretta RaiPlay, differita tv alle 23.15 su RaiSport)