Andrea Zampacorta nuovo preparatore atletico dello Spoltore

Lo Spoltore ha un nuovo preparatore atletico: è Andrea Zampacorta, laureato in Scienze e Tecniche Delle Attività Motorie Preventive e Adattate presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, titolare del Centro Sportivo e del CrossLab "Vestina" a Montesilvano.

Con lui arriva a Spoltore il suo assistente Eugenio Cavuti. Dopo essere stato presentato alla squadra dal numero uno azulgrana Sabatino Pompa e dal direttore sportivo Mimmo Sborgia, Zampacorta - ex portiere conosciutissimo nel calcio dilettantistico abruzzese - ha diretto il suo primo allenamento al fianco di mister Alessandro Del Gallo e del vice Morelli e del preparatore portieri Pompei.

"Siamo felici di accogliere nella nostra società Andrea Zampacorta - le parole del direttore sportivo Mimmo Sborgia -. Andiamo a completare uno staff ottimo per la categoria, con professionisti esperti che ho fortemente voluto per lo Spoltore calcio. Sono convinto che con la loro disponibilità e conoscenza riusciremo a comporre il mix giusto per lavorare al meglio".