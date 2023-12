Ancona-Pescara, Delfino senza Zeman ma con mille tifosi: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La lotta a distanza con il Perugia in chiave terzo posto passa per il Delfino necessariamente da Ancona, campo dove il Grifo in data 5 novembre ha trovato l'unico ko del suo cammino finora. Domenica alle ore 20:45, per la penultima gara del girone d'andata e l'ultima trasferta del girone di ritorno, il Delfino sarà di scena al Del Conero e proverà a prendersi i 3 punti per rilanciare le proprie quotazioni. E' vero che in campionato i biancazzurri sono reduce da 3 vittorie di fila, ma l'eliminazione di mercoledì dalla Coppa Italia è un colpo difficile da assorbire. Mister Zeman, dimesso dopo l'ischemia, alla vigilia ha salutato al campo i suoi ragazzi ma non sarà in panchina per ovvi motivi, sostituito dal vice Bucaro. Sugli spalti nel settore ospiti in curva sud ci saranno mille cuori pescaresi a trascinare la squadra. La richiesta di biglietti era ben più ampia, ma non è stata esaudita. E' un periodo non positivo per la tifoseria, dopo la squalifica della Nord nell'ultimo turno e i fatti di cronaca di Catania.

ULTIME - Il febbricitante Accornero e il malconcio Brosco, che ha una infiammazione al ginocchio, sono stati convocati ma partiranno presumibilmente dalla panchina. Di Pasquale è pronto al debutto da titolare nel cuore della difesa accanto a Mesik, due mancini non sono la soluzione migliore ma bisogna fare di necessità virtù. 5 uomini per 3 maglie a centrocampo: sono Tunjov, Squizzato, Aloi, Dagasso e De Marco. L'unico certo di un posto è l'ex Avellino, ormai un imprescindibile per il Delfino. In avanti tridente Merola-Cuppone-Cangiano. Out Pellacani e Franchini: si rivedranno nel 2024. Ancona con un solo assente, l'abruzzese Michael D’Eramo. Classe 1999, originario di Archi, vanta tre stagioni nelle giovanili del Delfino. Altro ex è il 27enne centrocampista Lorenzo Paolucci, abruzzese di Tollo. In panchina c'è Colavitto, subentrato a Donadel: per lui 7 punti nelle prime 3 gare e 4 nelle successive 5, con tre sconfitte e una sola vittoria nel derby con la Recanatese.

L'ARBITRO - La gara din terra dorica arbitrata da Matteo Centi della sezione di Terni, al quinto anno di serie C: vanta un solo incrocio del fischietto umbro col Delfino: Virtus Francavilla-Pescara 3-2 del 30 novembre 2022. Sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria e Domenico Castro della sezione di Livorno con quarto ufficiale Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini.

PROBABILI FORMAZIONI - Ancona (4-3-3): Perucchini, Celemente, Cella,Pellizzari, Martina, Coli Saco, Gatto, Paolucci, Spagnoli, Cioffi, Energe. All. Colavitto. Pescara (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Mesik, Di Pasquale, Milani, Aloi, Squizzato, Dagasso, Merila, Cuppone, Cangiano. All. Bucaro

DOVE VEDERE LA PARTITA - Ancona-Pescara, partita valida come diciottesima gara del girone B Lega Pro, in programma domenica 17 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Del Conero, sarà trasmessa in diretta da Rete 8. In onda anche su Sky Sports e in streaming su Now