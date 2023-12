"Tutti ad Ancona": sarà esodo biancazzurro per la partitissima

In città sono apparsi tantissimi striscioni, a partire dall'esterno della Curva Nord dello stadio Adriatico in via Pepe, con l'invito ad andare ad Ancona a sostenere il Pescara che domenica 17 dicembre, alle ore 20:30, sfiderà la squadra dorica per l'ultima trasferta del 2023 solare che coincide con la penultima partita del girone d'andata.

Ma, a giudicare dai dati della prevendita del settore ospiti, non c'era bisogno dell'invito perchè in pochissime ore dall'apertura della vendita per il settore ospiti i tagliandi sono andati praticamente tutti esauriti. Ed il Delfino al Del Conero sarà accompagnato da mille supporters, ma sarebbero stati molti di più in caso di dotazione di biglietti più ampia (si chiederà inremento). In forza della Determinazione Nr. 60/2023 del Questore di Ancona, ai residenti della provincia di Pescara è riservata esclusivamente la vendita dei biglietti per il settore ospiti curva sud e non sarà, pertanto, agli stessi consentito l’accesso ad altri settori il giorno dell’incontro.

La Curva Nord, zoccolo duro della tifoseria, aveva inoltre emesso un comunicato di invito a tutto il popolo pescarese a partecipare alla sentitissima trasferta. "Il popolo bincazzurro è chiamato a raccolta", recita il comunicato. "Domenica 17/12/2023, nonostante ulteriori restrizioni nei nostri confronti (questa volta in termini di biglietti a disposizione) non ci sono scuse". E poi: "Noi siamo i pescaresi ed abbiamo l'obbligo di sostenere i nostri colori, ma soprattutto i nostri ragazzi, che ogni settimana lottano sul campo. Per questo motivo, invitiamo come sempre tutto il popolo biancazzurro a ritrovarci alle 16 di domenica sotto la Curva Nord; indossiamo sciarpe, cappelli, bandiere e qualsiasi tipo di vessillo rappresenti la nostra città per colorare ed invadere Ancona come solo noi sappiamo fare!"