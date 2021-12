Ancona Matelica - Pescara, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per la seconda giornata di ritorno in serie C allo stadio Del Conero. Il Pescara in campo contro l'Ancona Matelica con il consueto 3-4-3. Auteri fa esordire Iacobucci tra i pali e conferma la linea difensiva delle ultime settimane, con Drudi, Illanes e Veroli. Diambo in mediana, Cancellotti a destra, in attacco De Marchi, Rauti e D'Ursi, con Ferrari che parte dalla panchina. Diretta su Eleven Sports dalle 17:40, fischio d'inizio alle 18.

Le formazioni ufficiali

ANCONA MATELICA (4-3-3)

22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo;4 Iannoni, 7 Gasperi, 8 Delcarro; 17 Moretti, 9 Rolfini, 10 Sereni.

A disposizione:

1 Canullo, 12 Vitali, 5 Bianconi, 15 Sabettini, 16 Farabegoli, 18 Faggioli, 23 D’Eramo, 26 Ruani, 28 Maurizii, 33 Noce.

Allenatore: COLAVITTO.

PESCARA (3-4-3)

14 Iacobucci; 5 Illanes, 18 Drudi, 27 Veroli; 23 Cancellotti, 16 Diambo, 21 Pompetti, 3 Rasi; 30 De Marchi, 17 Rauti, 7 D’Ursi.

A disposizione:

22 Sorrentino, 6 Valdifiori, 8 Memushaj, 9 Ferrari, 13 Zappella, 24 Bocic, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 38 Frascatore, 52 Chiarella, 97 Clemenza.

Allenatore: AUTERI.

Arbitro: Andreano di Prato.