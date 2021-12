Ancona Matelica-Pescara 1-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Buonasera dallo stadio Del Conero di Ancona. Alle ore 18 scendono in campo Ancona Matelica e Pescara per la seconda giornata di ritorno. Auteri conferma la difesa, rilancia Diambo e cambia il tridente: dentro De Marchi e Rauti. Debutto per Iacobucci tra i pali: Sorrentino, infatti, ha accusato un risentimento muscolare durante il riscaldamento. Ecco la nostra diretta in tempo reale.

Ancona Matelica-Pescara: la diretta

1' la partita è cominciata. Ospiti in maglia biancazzurra. 4' occasionissima per Rauti, servito da Rasi, ma la sfera viene ribattuta in calcio d'angolo! 9' sfiorano il goal i padroni di casa: conclusione di Iotti con il destro e il pallone non va troppo lontano dalla porta di Iacobucci.

12’ cartellino giallo per Julian Illanes. 17' ammonito Pompetti: era diffidato e quindi salterà il primo match del 2022, quello con la Carrarese. 22' su calcio d'angolo incoccia Rolfini ed è goal: Ancona Matelica-Pescara 1-0. 26' su cross di Rasi c'è il colpo di testa di Cancellotti, out di un soffio. 28' sponda di Diambo per la botta al limite di Pompetti, ma il pallone finisce alle stelle.

31' ci prova De Marchi, anche stavolta di testa, ma il risultato è un nulla di fatto. Pareggio del Pescara al 36': sinistro dal limite di Marco Pompetti e la palla vola in rete! 42′ ammonito De Marchi. 45' termina il primo tempo. La squadra di Auteri ha disputato finora una buona gara.

46' Inizia la seconda frazione, calcio d’avvio per i marchigiani. 48’ cartellino giallo per Gasperi. 56' entra Ferrari, esce De Marchi. 58' cartellino giallo a Rasi. 59’ prima sostituzione della partita anche per l’Ancona-Matelica, con Sereni che lascia il posto a Faggioli. 65’ doppio cambio per il Pescara: Rasi esce e lascia il posto a Clemenza, D’Ursi viene rimpiazzato da Memushaj. 70’ ammonito Clemenza. 71’ cambio per l’Ancona-Matelica: Gasperi esce e lascia il posto a Bianconi.

81' espulso Illanes per doppia ammonizione: Pescara in dieci. 83’ cambio per il Pescara: Rauti esce e lascia il posto a Frascatore. 85’ cambio anche nelle file dell’Ancona-Matelica: Masetti esce e lascia il posto a Ruani. 90’ ci saranno 5 minuti di recupero. 95’ Triplice fischio. Termina in parità tra Ancona-Matelica e Pescara: 1-1. Grazie per averci seguito, buon Natale e alla prossima!

Ancona Matelica-Pescara: il tabellino

ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti, 6 Iotti, 3 Di Renzo; 4 Iannoni, 7 Gasperi, 8 Delcarro; 17 Moretti, 9 Rolfini, 10 Sereni. A disp.: 1 Canullo, 12 Vitali, 5 Bianconi, 15 Sabettini, 16 Farabegoli, 18 Faggioli, 23 D’Eramo, 26 Ruani, 28 Maurizii, 33 Noce. All. Colavitto.

PESCARA (3-4-3): 14 Iacobucci; 5 Illanes, 18 Drudi, 27 Veroli; 23 Cancellotti, 16 Diambo, 21 Pompetti, 3 Rasi; 30 De Marchi, 17 Rauti, 7 D’Ursi. A disp.: 22 Sorrentino, 6 Valdifiori, 8 Memushaj, 9 Ferrari, 13 Zappella, 24 Bocic, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 38 Frascatore, 52 Chiarella, 97 Clemenza. All. Auteri.

Reti: Rolfini 22' pt, Pompetti 36' pt

Arbitro: Andreano di Prato.