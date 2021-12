Ancona Matelica - Pescara 1-1: partita, tabellino e voti

Pareggio nel derby. Quinto risultato utile consecutivo per il Pescara, che esce con un 1 a 1 che vale dal Del Conero. Avanti i padroni di casa, risponde Pompetti. Nella ripresa Auteri resta in dieci (rosso a Illanes) ma ha la palla della vittoria allo scadere con Memushaj. Il Delfino è quinto, l'Entella vince a Teramo e sorpassa. Ma il Cesena è in frenata: nel 2022 sarà assalto al terzo o al quarto posto.

La partita

L’Ancona Matelica parte forte, spinta anche dai suoi tanti tifosi (sono 300 quelli pescaresi nel settore ospiti). Dopo venti minuti, dal corner di Sereni nasce il gol del vantaggio dei padroni di casa: Rolfini stacca indisturbato su Rasi, inerme, e buca Iacobucci firmando il suo decimo centro stagionale. E’ il 32° gol subito dal Delfino.

La prima risposta del Delfino è affidata a De Marchi alla mezzora, anche lui con un’incornata da calcio d’angolo: salta bene in area, ma non trova lo specchio per poco. La partita è aperta e giocata su ritmi alti e in spazi ampi, nel pieno rispetto delle filosofie dei due allenatori. Il Pescara c’è, arriva facilmente al cross e crea qualche grattacapo alla difesa dorica. Tocca, però, a Marco Pompetti, ormai leader e sempre più libero di giocare e osare quando in campo con lui non c’è Memushaj, raddrizzare la serata. Scavallata da poco la mezzora, il regista biancazzurro prende palla sulla trequarti, avanza e prende la mira: il suo mancino non è da cineteca, ma trova il corpo di un avversario e spiazza Avella per l’1 a 1.

La ripresa

A metà ripresa capita sui piedi di Veroli la palla del possibile sorpasso, il difensore calcia da pochi metri ma non si coordina benissimo e spedisce la palla sopra la traversa. C'è anche un brivido nell'area pescarese: Iacobucci esce con grande prontezza di riflessi su Delcarro ed evita il gol dell’Ancona. Il portiere di fa male al volto, ma l’intervento gli vale un voto altissimo nella sua prima tra i pali biancazzurri. Auteri nel finale punta sul Loco Ferrari e sulla qualità di Memushaj e Clemenza per un 4-2-3-1 in cui Veroli diventa il terzino sinistro e l’albanese il trequartista. A 10’ dalla fine, però, Illanes prende il secondo giallo e costringe i biancazzurri a chiudere in dieci. Auteri cambia con Frascatore e passa al 4-4-1. Stratosferico Iacobucci subito dopo sulla sforbiciata di Faggioli sul primo palo. L’Ancona Matelica alza i giri del motore per cercare la vittoria, ma rischia di esporsi, come al 90’ sulla ripartenza finalizzata da Memushaj con un rasoterra che non trova la porta. Alla fine, il pari è il risultato più giusto.

Il tecnico Auteri a fine partita soddisfatto del pari: “Abbiamo fatto una buona paritta, abbiamo creato tanto, soprattutto nel primo tempo. Poi abbiamo dovuto gestire il finale difficile con un uomo in meno. A volte eccediamo in preziosismi, ma siamo un gruppo di qualità. Andiamo avanti. Nel ritorno possiamo fare di più e più punti rispetto all’andata, questo è il nostro obiettivo”.

Il tabellino

ANCONA MATELICA: Avella 6; Tofanari 6,5, Masetti 6 (dal 40’ s.t. Ruani s.v.), Iotti 6, Di Renzo 6; Iannoni 6, Gasperi 6 (dal 27’ s.t. Bianconi s.v.), Delcarro 7; Moretti 6, Rolfini 7, Sereni 6,5 (dal 12’ Faggioli 6,5). A disp. Vitali, Canullo, D’Eramo, Farabegoli, Maurizii, Noce, Sabattini. All. Colavitto.

PESCARA: Iacobucci 7; Illanes 5, Drudi 6, Veroli 6; Cancellotti 6, Pompetti 7, Diambo 6, Rasi 6 (dal 19’ s.t. Clemenza s.v.); De Marchi 5,5 (dall’11’ s.t. Ferrari 5,5), Rauti 5,5 (dal 38’ s.t. Frascatore s.v.), D’Ursi 5,5 (dal 19’ s.t. Memushaj s.v.). A disp. Sorrentino, Ingrosso, Nzita, Valdifiori, Bocic, Chiarella, Zappella. All. Auteri.

Arbitro: Andreano di Prato 6.

Reti: 21’ p.t. Rolfini (A), 36’ p.t. Pompetti (P).

Note: espulso Illanes (P) al 36’ s.t. per doppia ammonizione; ammoniti Illanes (P), Pompetti (P), De Marchi (P), Gasperi (A), Rasi (P), Clemenza (P), ; recuperi 1’ p.t., 5’ s.t.