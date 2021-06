Amichevole tra il Pescara Primavera e l'Italia, Verratti in campo con i biancazzurri [FOTO]

Amichevole tra la Primavera del Pescara e la Nazionale di mister Roberto Mancini a Coverciano ieri pomeriggio, sabato 12 agosto.

Tra le fila dei biancazzurri è tornato a giocare Marco Verratti, su richiesta del commissario tecnico.

Il centrocampista di Manoppello che gioca del Paris Saint Germain, sta proseguendo il recupero dall'infortunio al ginocchio rimediato un mese.

Per tornare in forma è stato schierato con i ragazzi di mister Iervese tornando a indossare la casacca biancazzurra come dal 2008 al 2012. Tanta emozione per i giovani del Pescara che pochi giorni fa hanno conquistato la Supercoppa di categoria. L'amichevole è finita 6-0 per la Nazionale.