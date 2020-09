Amichevole Pescara-Ternana allo stadio di Pineto, ecco quando

Conto alla rovescia per l'amichevole Pescara-Ternana. Dopo aver affrontato il Napoli al San Paolo, la squadra biancazzurra torna in campo per svolgere il suo secondo test precampionato. Questa volta i giocatori del Delfino affronteranno gli umbri, ma non allo stadio Adriatico.

La partita, infatti, si giocherà al "Mimmo Pavone e Alessandro Mariani" di Pineto. Appuntamento mercoledì 16 settembre, con il fischio d'inizio fissato alle ore 18. Sarà a disposizione di mister Massimo Oddo anche l’ultimo arrivato in casa Pescara: il centrocampista Fabio Maistro.