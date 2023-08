Pescara batte Notaresco 5-1 nell'ultimo test pre campionato

Squadra in casa

Squadra in casa Pescara

Il Pescara scalda i motori in attesa del suo esordio nella nuova stagione di Lega Pro che, il prossimo 2 settembre, lo vedrà ospitare all'Adriatico la Juventus Next Gen, con calcio di inizio alle ore 20,45.

L'amichevole contro il Notaresco disputata nel pomeriggio di domenica 20 agosto allo stadio Di Febo di Silvi si è conclusa con una netta vittoria per i biancazzurri: 5-1 il risultato finale, anche se la squadra di Zeman (scesa in campo con il consueto 4-3-3) è sembrata avere bisogno ancora di qualcosa per poter realmente carburare.

Alla fine il tabellino dice che al 14' del primo tempo è passata avanti la squadra dell'ex Bruno con Saccomanni, ma già cinque minuti dopo la situazione era tornata in parità grazie a Merola. Nel secondo tempo il Delfino ha dilagato con Aloi al 22', Tunjov al 33', Accornero al 35' e De Marco al 41'.

Lunedì 21 agosto summit di mercato tra Sebastiani, Delli Carri e Zeman per individuare il sostituto di Sannipoli (che è sfumato, essendo andato all’Avellino), mentre martedì 22 agosto è prevista la ripresa degli allenamenti in vista del primo turno di campionato.