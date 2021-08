Amichevole Pescara - Napoli a Castel di Sangro: i dettagli per assistere all'incontro

Il Napoli Calcio fa sapere che sono stati abilitati alcuni punti vendita dei biglietti per assistere all'amichevole che si terrà sabato 14 agosto alle 17,30 allo stadio di Castel Di Sangro

Il Napoli Calcio, ha comunicato le modalità d'accesso per coloro che volessero assistere all'amichevole fra Pescara e Napoli di sabato 14 agosto alle 17,30 a Castel di Sangro, nello stadio "Teofilo Patini". Fino alle 12 di sabato 14 agosto a Pescara, in accordo con la questura, saranno abilitati alcuni punti vendita per biglietti destinati esclusivamente ai tifosi ospiti del Pescara (settore curva sud).

Il prezzo del biglietto è 20 euro, e vista la presenza della tifoseria pescarese la questura di Pescara invierà agenti di polizia a Castel Di Sangro per il rispetto di tutte le normative riguardanti il Covid e assicurare l'ordine pubblico.