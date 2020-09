Poker partenopeo al Pescara, l'amichevole di Napoli finisce 4-0 per gli azzurri. I padroni di casa vanno in vantaggio al 23’ del primo tempo con Zielinski, per poi raddoppiare al 26’ della ripresa con Ciciretti. Il tris arriva tre minuti più tardi: è, infatti, il 29’ quando Mertens va in rete. Chiude le danze, al 46’, Petagna.

Troppo forte per i biancazzurri la squadra allenata da Rino Gattuso ma, nonostante il risultato, il Delfino ha comunque cercato di dire la sua. Massimo Oddo, insomma, avrà sicuramente tratto molti spunti interessanti da questa partita.

Tabellino

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Lozano, Osimeh, Politano. A disp.: Contini, Ospina, Lobototika, Hysaj, Maksimovic, Palmiero, Manolas, Insigne, Ciciretti, Mertens, Petagna, Duarte, Luperto. All. Gattuso

PESCARA (4-3-2-1) - Fiorillo; Ventola, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Diambo, Busellato, Omeonga; Bocic, Galano; Belloni. A disp.: Del Favero, Elizalde, Crecco, Ceter, Borrelli, Valdifiori, Ciafardini, Radaelli, Chiacchia, Quacquerelli. All. Oddo

ARBITRO: Daniele Mirabelli