Il 6 agosto a Pescara amichevole Inter - Villareal

Il prossimo 6 agosto, all’Adriatico, ci sarà un’amichevole di lusso tra Inter e Villareal. La notiza è stata pubblicata questa mattina dal Corriere dello Sport. Un evento che non coinvolgerà il Pescara (si era parlato giorni fa di un possibile triangolare in cui avrebbero partecipato anche i biancazzurri), ma rientrerà solamente nella “tournee” estiva dei nerazzurri, che giocheranno amichevoli ufficiali del precampionato in giro per l’Italia (previsti anche test a Ferrara contro il Monaco, il 16 luglio, e a Cesena contro il Lione, il 30 luglio). L’ultima partita prima di debuttare in campionato contro il Lecce, per i nerazzurri di Simone Inzaghi sarà quella dell’Adriatico contro gli spagnoli. I tifosi del Pescara, però, la stessa sera avranno già un impegno ufficiale del Delfino a cui pensare: il 6 agosto si giocherebbe infatti un turno di Coppa Italia, con la squadra di Colombo impegnata quasi sicuramente in trasferta.

Da tutto il centro Italia, invece, si riverseranno sugli spalti dell'Adriatico i tifosi interisti, pronti a vedere dal vivo i loro beniamini, da Lukaku, fresco di ritorno alla corte di Inzaghi dal Chelsea, a Onana, Asslani e ai confermati Lautaro Martinez &co. Pienone assicurato.