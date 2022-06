L'amarcord di Michele Zanutta: "Pescara sempre nel mio cuore, peccato non aver conquistato la A"

L'ex difensore del Delfino, oggi 55enne, è tornato in città per una breve vacanza: "Abbiamo sfiorato la promozione per tre volte, che peccato. Sempre bello rivedere questi luoghi, ma spero di tornare all'Adriatico nei prossimi mesi. Zeman? Spero faccia bene"