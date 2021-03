Verso Pordenone-Pescara, ultima seduta di lavoro al Delfino Training Center

Oggi di buon mattino la squadra è partita in autobus per Lignano Sabbiadoro, dove dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio. È stata comunque effettuata una sosta con allenamento e pranzo

Verso la sfida tra Pordenone e Pescara, valida per la 28esima giornata del campionato di Serie B, ieri pomeriggio si è tenuta l'ultima seduta di lavoro al Delfino Training Center per i biancazzurri. Questo il report: lavoro diversificato con una prima parte dedicata al video e una seconda parte con esercizi su campo con costruzioni del gioco finalizzato alla partita. Differenziato con lavoro di forza e palestra per Balzano, Bocchetti e Tabanelli.

Il match è in programma sabato 13 marzo, con fischio d'inizio alle ore 14, nello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Oggi di buon mattino la squadra è partita in autobus per Lignano, dove dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio. Lungo il tragitto è stata comunque effettuata una sosta con allenamento, poi ha parlato mister Grassadonia e infine si è tenuto il pranzo.