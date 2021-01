Il Pescara stacca la spina: quattro giorni di riposo per i biancazzurri [FOTO]

Il Pescara stacca la spina: quattro giorni di riposo per i biancazzurri. Ieri, al Delfino Training Center, si è tenuta l'ultima seduta di allenamento prima del 'rompete le righe' deciso per qualche giorno in virtù della sosta invernale del campionato di Serie B. Si tornerà a faticare lunedì 11 gennaio.

Ieri mattina seduta tattica, corsa e, nel finale di giornata, partitella a campo ridotto. Lavoro differenziato per Antei, Elizalde, Capone, Bocchetti, Drudi e Balzano. Continuano il percorso di recupero Del Favero e Asencio.