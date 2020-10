Il Pescara continua gli allenamenti per prepararsi ad accogliere il Frosinone. La partita, infatti, è in programma sabato 24 ottobre alle 16 nello stadio Adriatico: i biancazzurri devono assolutamente vincere. Ieri pomeriggio seduta al Delfino Training Center con lavoro di prevenzione, attivazione in palestra e allenamento tattico sul campo per il gruppo.

Differenziato per Ceter, Asencio, Vokic, Maistro e Antei. Di Grazia prosegue il suo personale percorso di recupero. Stamane sono stati effettuati gli esami sierologici e i tamponi, seguiti dalla rifinitura sul terreno di gioco dell'Adriatico. In tarda mattinata è tornato a parlare mister Oddo, incontrando i giornalisti:

