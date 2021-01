Allenamenti Pescara, ancora lavoro differenziato per Raul Asencio

Continuano gli allenamenti del Pescara, ancora lavoro differenziato per Raul Asencio. Stesso discorso per Antei, Bocchetti, Drudi, Balzano e Riccardi. Oggi, durante la seduta pomeridiana al centro sportivo Vestina, i biancazzurri hanno svolto esercizi di forza e tattica finalizzati alla partita. A seguire gara a campo ridotto e tiri in porta.

Prosegue il suo percorso di recupero Mattia Del Favero. Il Delfino è atteso all'importante appuntamento di campionato contro la Cremonese, in programma domenica 17 gennaio nello Stadio Adriatico (fischio d'inizio alle ore 15). Domani mattina è prevista un'altra seduta tecnico-atletica, sempre al centro sportivo Vestina.